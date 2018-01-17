Зинедин Зидан: "Не могу представить "Реал" без Криштиану Роналду"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил значимость нападающего Криштиану Роналду для команды. Также специалист подчеркнул, что не собирается обсуждать трансферные слухи.

- Я не могу представить "Реал" без Криштиану, это его команда, то место, где он должен быть, - цитирует Mirror Зидана. - Все мы знаем, что говорят люди за пределами клуба. Но он должен просто думать о том, чтобы играть так же, как всегда. Я буду говорить только о его игре. Его любят за то, что он сделал для клуба. Мы сейчас находимся в трудном положении, но Роналду по-прежнему с нами.

"Реал" с 32 очками после 19 туров находится на четвертом месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 19 баллов.

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