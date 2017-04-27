Зинедин Зидан: "Не каждый способен играть так, как Иско"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 34-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (6:2) выразил восхищение игрой полузащитника команды Иско. Хавбек забил один гол и отдал одну результативную передачу, а покидая поле на 79-й минуте встречи, испанцу аплодировали болельщики хозяев поля.

– Не каждый способен делать то, что делает Иско, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Это понимают все любители футбола, отсюда и аплодисменты болельщиков на "Риасоре". Я очень рад за Иско, и в целом за команду. Игроки, которых я выпустил сегодня, осложнили мне жизнь по выбору стартового состава на предстоящие встречи.