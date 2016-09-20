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Зинедин Зидан: "Не думаю, что Гризманн получит "Золотой мяч". Его достоин Криштиану Роналду"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что нападающий его команды Криштиану Роналду достоин "Золотого мяча" в 2016 году. По его словам, форварду "Атлетико" Антуану Гризманну эта награда пока недоступна.

– Я не могу сказать, что Гризманн получит "Золотой мяч". Не думаю, что так выйдет, – цитирует AS Зидана. – Антуан играет хорошо и достоин того, чтобы быть в числе первых. Я бы проголосовал за Криштиану Роналду. Потому что он делает удивительные вещи. Только поэтому, а не потому, что это мой игрок. Он достоин победы.

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