Зинедин Зидан: "Не чувствую, что чемпионская гонка окончена"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высоко оценил игру команды в матче 12-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0). По словам специалиста, мадридцы должны продолжать делать то, что делают.

– Нам предстоит провести еще много матчей. 10 очков – большой отрыв, но "Барселона" не будет постоянно побеждать, – приводит пресс-служба мадридцев слова Зидана. – Мы должны быть готовы к этому. Я не чувствую того, что гонка за чемпионство окончена, "Реал" будет продолжать делать свою работу. Мы показали хорошую игру, но не хватило забитых голов.

Напомним, что на данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 24 очка. Это на 10 меньше, чем у "Барселоны", которая идет на первом месте.