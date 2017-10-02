Зинедин Зидан: "Не было похоже, что это первая игра Хакими за "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан похвалил защитника своей команды Ашрафа Хакими, который дебютировал в составе мадридцев в игре чемпионата Испании с "Эспаньолом" (2:0). 18-летний марокканец впечатлил своей игрой наставника.

– Ашраф сыграл очень хорошо, – цитирует L’Equipe Зидана. – Не было похоже, что это первая игра Хакими на "Сантьяго Бернабеу". И это здорово. Игра доказала, что он уже зрелый футболист. Он провел матч на высоком уровне. Это означает, что я могу на него рассчитывать.