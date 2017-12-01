Зинедин Зидан: "Надеюсь, что Бэйл вернется на следующей неделе"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не знает, когда нападающий Гарет Бэйл восстановится от травмы. При этом специалист надеется, что это случится на следующей неделе.

– Сомневаюсь в том, что у Бэйла проблемы с психологией. Мне кажется, что это неприятность, которую он не может преодолеть, потому что давно не играет, – приводит Marca слова Зидана. – Это проблема с икроножной мышцей. Я не могу сказать, когда он восстановится. Это только зависит от него. Надеюсь, что это случится на следующей неделе.

Напомним, что в текущем сезоне Бэйл провел в составе "Королевского клуба" 10 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав четыре голевые передачи.