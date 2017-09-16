Зинедин Зидан: "Мы согласны с критикой"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан с оптимизмом смотрит на предстоящий матч чемпионата Испании с "Реал Сосьедад". Мадридская команда подверглась критике после ничьих с "Валенсией" (2:2) и "Леванте" (1:1).

– Мы согласны с критикой, потому что знаем, в каком положении находимся, знаем, чего хотим, как хотим этого добиться, – цитирует AFP Зидана. – Это будет очень важный матч для нас. Мы должны показать, что остаемся на высоком уровне. Мне не кажется, что мы делали что-то не так ранее. Нет такого ощущения, что все плохо. Мы способны сыграть на своем высоком уровне.