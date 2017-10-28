Зинедин Зидан: "Мы думаем об игре с "Жироной", а не о контексте"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что его команда спокойно относится к событиям в Каталонии, которая провозгласила независимость. Завтра мадридцам предстоит сыграть в Каталонии против "Жироны".

– Никаких новостей нет. Мы готовимся в обычном режиме, – цитирует AFP Зидана. – Это обычная игра чемпионата. Все должны думать об этом, а не о каком-то контексте. Конечно, мы посмотрим, чем все это будет сопровождаться. Но сосредоточены только на матче. Вокруг слишком много шума. Нас же это не касается.