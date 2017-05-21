Зинедин Зидан: "Можно отпраздновать, но нужно помнить, что впереди финал Лиги чемпионов"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы в матче 38-го тура чемпионата Испании над "Малагой" (2:0) и завоевания чемпионства поделился эмоциями. Для 44-летнего французского наставника, который возглавил "Реал" в январе 2016 года, это первая победа в национальном чемпионате в карьере в качестве главного тренера. При этом вместе с командой он победил в Лиге чемпионов-2015/16, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

– По мне, может, и не скажешь, но я очень рад, – цитирует Зидана Marca. – У нас было 38 матчей, в Испании самый сложный чемпионат, но мы смогли завоевать трофей. Считаю, что чемпионат Испании – лучший в мире, поэтому победить здесь – просто невероятно. По ходу сезона у нас возникали трудности. Было очень непросто, однако главное – это работа, которую мы проделали для достижения цели.

Победить в чемпионате было очень важно, учитывая то, что "Реал" не побеждал уже несколько лет. Мы – лучший клуб мира. Каждый игрок внес вклад в этот успех. Можно отпраздновать. Отправимся на площадь Сибелес, мы должны разделить эту радость с болельщиками. Однако нужно помнить, что впереди финал Лиги чемпионов.