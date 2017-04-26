Зинедин Зидан: "Можно говорить, что "Барселона" выиграет ла лигу, а "Реал" ничего не стоит, но это не так"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что не чувствует особенного давления после поражения от "Барселоны" (2:3) в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. Специалист также отметил, что его команда еще будет бороться за чемпионство.

– Каждый может говорить то, что захочет, – приводит Marca слова Зидана. – Мы же сосредоточены только на предстоящей игре с "Депортиво" и трех очках. Сейчас можно говорить, что "Барселона" выиграет ла лигу, а "Реал" ничего не стоит. Но я знаю, что это не так.

Я только прошу своих игроков, чтобы мы не изменяли тому, что делали до сих пор. Будем продолжать двигаться вперед. Я не чувствую какого-то особенного давления, мы просто должны выложиться по максимуму в каждой игре. Наша судьба находится в наших руках и не зависит от кого-либо еще.

Знаете, я 17 лет в Мадриде и 25 лет в футболе. Я знаю, как здесь относятся к поражениям, это не меняется. У нас есть еще 6 матчей и, возможно, три в Лиге чемпионов. Будем стараться сделать все возможное в них. Мы должны терпеть критику, принимать ее, она должна давать нам больше мотивации.

"Реал" набрал 75 очков по итогам 32 матчей, столько же баллов у "Барселоны", которая провела на одну встречу больше. Мадридский клуб сегодня в гостях сыграет с "Депортиво".