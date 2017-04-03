Зинедин Зидан: "Может быть, психологическое состояние влияет на то, что Варан периодически испытывает боль"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил надежду на скорейше восстановление защитника Рафаэля Варана. 23-летний француз получил повреждение во время матча 29-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (3:0). Ранее Варан пропустил три недели из-за травмы бедра.

- Варан опять получил травму также, как и несколько недель назад. Надеемся, что она менее серьезна, - приводит Goal.com слова Зидана. - Хочется, чтобы он восстановился как можно быстрее.

Периодически у него что-то болит. Может быть, это связано с психологическим состоянием. У него было серьезное повреждение, но он говорил мне, что готов на сто процентов.