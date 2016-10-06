Зинедин Зидан: "Мой старший сын покинет "Реал", если "Кастилья" не добьется повышения в классе"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что его сын и полузащитник молодежной команды мадридцев Энцо Зидан, вероятнее всего, следующим летом сменит клуб. 21-летний хавбек является капитаном "Кастильи" (вторая команда "Реала" – Прим. "СЭ").

– Сейчас ему необходимо сосредоточиться на своей команде, но дальше будем смотреть, – цитирует Marca Зидана. – В следующем году ему предстоит сделать выбор. "Кастилья" выступает в третьем по силе дивизионе Испании, молодому футболисту там стоит играть один сезон, этого достаточно. Дальше прогресса там не будет, поэтому нужно менять обстановку. Если "Кастилья" не выйдет в следующий дивизион – будем думать.