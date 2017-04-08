Зинедин Зидан: "Мое будущее в "Реале"? Не о чем беспокоиться"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" отметил, что думает лишь о заключительной стадии текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что француз может покинуть клуб предстоящим летом.

– Мое будущее? Не о чем беспокоиться, – цитирует Marca Зидана. – Сейчас я сконцентрирован на концовке сезона. Мы еще не думаем о предсезонной подготовке, и в целом давайте говорить о предстоящей встрече. Я готов к любому варианту развития событий.