Зинедин Зидан: "Мне не в чем упрекнуть игроков, несмотря на вылет из Кубка Испании"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ответного матча 1/4 финала Кубка Испании с "Сельтой" (2:2, первый матч – 1:2) выразил сожаление по поводу результата. Тем не менее, специалист остался доволен игрой своих подопечных.

– Мы провели здорово 35 минут в первом тайме, – приводит официальный сайт "Реала" слова Зидана. – После пропущенного гола команда не опустила руки и продолжила биться до конца. Мне не в чем упрекнуть команду, потому что все отыграли достойно. Одно дело, когда матч провален, но это иной случай. Жаль, что не удалось добиться необходимого результата.