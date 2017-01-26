05:32 26 января | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Мне не в чем упрекнуть игроков, несмотря на вылет из Кубка Испании"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ответного матча 1/4 финала Кубка Испании с "Сельтой" (2:2, первый матч – 1:2) выразил сожаление по поводу результата. Тем не менее, специалист остался доволен игрой своих подопечных.

– Мы провели здорово 35 минут в первом тайме, – приводит официальный сайт "Реала" слова Зидана. – После пропущенного гола команда не опустила руки и продолжила биться до конца. Мне не в чем упрекнуть команду, потому что все отыграли достойно. Одно дело, когда матч провален, но это иной случай. Жаль, что не удалось добиться необходимого результата.

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Материалы REN-TV

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