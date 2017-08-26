Зинедин Зидан: "Мне не нужен новый форвард, у "Реала" есть Майораль"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что не считает необходимым приобретать нового нападающего до конца летнего трансферного окна. Специалист подчеркнул, что предоставит шанс вернувшемуся из аренды в "Вольфсбурге" форварду Борхе Майоралю.

– Мне не нужен новый форвард, поскольку в команде есть Майораль и я буду задействовать его весь год, – цитирует AS Зидана. – Это футболист, который способен помочь при необходимости. Для Борхи этот год – возможность учиться и быть готовым реализовать свой шанс, который у него будет.