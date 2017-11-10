Зинедин Зидан: "Месси и Роналду - два величайших игрока. Но есть и третий"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что у нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси разный стиль игры. При этом он отметил исключительность обоих футболистов. Кроме того, французский специалист выделил еще одного футболиста - Неймара.

- Месси и Роналду? Это два лучших игрока в мире, - цитирует сайт Первого канала Зидана. - И у каждого свой стиль. То, что они делают – это исключительно, то есть, они выигрывают матчи в одиночку. Чтобы говорить детально, нам понадобится больше времени, но это два величайших игрока. Но есть и третий, это Неймар.