Зинедин Зидан: "Меня раздражает, когда критикуют моих игроков"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что его нападающего Карима Бензема напрасно критикуют. Ранее экс-игрок сборной Англии Гари Линекер назвал Бенземе переоцененным.

– Меня это беспокоит, – цитирует AFP Зидана. – Конечно, бомбардир в "Реале" должен забивать по 50 или 60 мячей за сезон. Но Карим столько не забивает. Он забьет 25-30 мячей, а еще сделает 30-40 передач. Для меня это важнее. Меня раздражает, когда говорят плохо о моих игроках. Мы не можем этого избежать, но я напоминаю, что мои футболисты – лучшие. Он почти десять лет в "Реале", и это не просто так.