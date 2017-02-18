08:53 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Меня не устраивает вариант с возможным уходом Мораты"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии игры 23-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" отметил, что нападающий Альваро Мората появится на поле с первых минут. Ранее форвард заявил, что хотел был получать больше игрового времени в мадридской команде.

– Меня не устраивает вариант с вероятным уходом Мораты из команды, – цитирует Marca Зидана. – С "Эспаньолом" он сыграет с первых минут, и я знаю, что это не в последний раз в текущем сезоне, когда он услышит стартовый свисток будучи на поле.

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