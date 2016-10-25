Зинедин Зидан: "Меня не беспокоит слабая результативность Криштиану Роналду"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии первой игры 1/16 финала Кубка Испании против клуба "Культураль Леонеса" выразил поддержку нападающему команды Криштиану Роналду. На данный момент на счету португальца четыре гола во всех турнирах.

– Не обсуждаю с Криштиану Роналду его статистику, мы говорим о других вещах, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он забивал по два-три мяча в каждой игре, но отсутствие результативных ударов в его исполнении меня не беспокоит. Главное – он продолжает оставаться угрозой для любого соперника. Мы спокойны в этом вопросе.