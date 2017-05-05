Зинедин Зидан: "Матч с "Гранадой" Криштиану Роналду и Бензема пропустят"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 36-го тура чемпионата Испании против "Гранады" заступился за игроков атаки в лице Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла. На протяжении второй части сезона Зидан подвергается критике за то, что не дает шанса проявить себя другим игрокам, предпочитая перечисленных выше.

– Предстоящую встречу Криштиану Роналду и Бензема пропустят по решению тренерского штаба, – цитирует Marca Зидана. – В последнее время этих игроков много критикуют. Говорят, что когда они присутствуют на поле, наша игра менее сбалансированна, но это не так. Каждый может иметь свое мнение, но я доволен Бензема, Бэйлом и Криштиану Роналду. Кто-то думает, что получающие меньше игровой практики проявили себя лучше, но лишь в нескольких матчах француз, валлиец и португалец смотрелись не лучшим образом.