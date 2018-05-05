Зинедин Зидан: "Матч с "Барселоной" не изменит положения в таблице, но мы хотим сыграть хорошо"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан накануне матча 36 тура чемпионата Испании с "Барселоной" отметил, что результат игры не повлияет на расстановку сил в таблице, однако "сливочные" нацелены на победу. Королевский клуб с 71 баллом идет на третьем месте и борется за места в Лиге чемпионов, в то время как сине-гранатовые уже оформили чемпионство.

– Этот матч не изменит положения в таблице, но мы хотим сыграть хорошо и сделать все возможное для победы, – цитирует Marca Зидана. – В команде есть травмированные игроки, и если они не будут готовы на сто процентов, то не сыграют. Но у нас много вариантов, кем их можно заменить, теоретические в Барселону поедут Рафаэль Варан и Иско. Провальный год? Нет, это не провал, просто не очень хороший сезон в чемпионате.