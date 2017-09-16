Зинедин Зидан: "Кроос и Вальехо не сыграют с "Реал Сосьедад"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" подтвердил травмы полузащитника Тони Крооса и защитника Хесуса Вальехо. Из-за повреждений не сыграют хавбек Матео Ковачич и нападающий Карим Бензема. Защитник Марселу и форвард Криштиану Роналду пропустят матч из-за дисквалификаций.

– Нас ждет важная игра, поскольку мы потеряли четыре очка в домашних матчах, а противостоять нам будет лидер чемпионата, – цитирует Marca Зидана. – Вальехо и Кроос не сыграют. Их травмы не носят серьезного характера, но мы не намерены рисковать здоровьем футболистов.

Отметим, что матч состоится в Сан-Себастьяне 17 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.