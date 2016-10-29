Зинедин Зидан: "Криштиану Роналду всегда полезен для команды"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан похвалил нападающего команды Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в матче чемпионата Испании с "Алавесом" (4:1). Он отметил, что не все складывалось просто для мадридцев.

– Мы всегда будем ждать голов от Криштиану Роналду, – цитирует AFP Зидана. – Но он всегда полезен для команды. Пусть и бывают матчи, в которых он не забивает. Нужно просто потерпеть, что он и показал сегодня. Он прекрасно выполняет свою работу.

Первый тайм для нас был непростым. Как и начало второго. Но мы понимали, что можем прибавить в скорости и добиться своего. Возможно, результат жестокий для "Алавеса", но в целом он заслуженный. Если не будешь переживать непростые времена, то не выиграешь чемпионат.