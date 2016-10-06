23:17 6 октября | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Криштиану Роналду не таит на меня обиду"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что рад был видеть злость Криштиану Роналду во время замены в гостевом матче 6-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (2:2). Хавбек мадридского клуба был явно разочарован после того, как вместо него на поле на 72-й минуте появился Лукас Васкес.

– Это хорошо, что Криштиану Роналду был неравнодушен к ситуации с заменой, – приводит goal.com слова Зидана. – Его реакция говорит о том, что он небезразличен к тому, что происходит, и переживает каждый эпизод вместе с командой. Но нам хватило одной минуты, чтобы понять друг друга. Я все объяснил Криштиану, поэтому ни о какой обиде не может быть и речи. Считаю, что ни один игрок не может провести все 60 матчей в сезоне на одинаково высоком уровне.

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