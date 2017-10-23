Зинедин Зидан: "Криштиану Роналду – лучший игрок своего поколения"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уверен в том, что нападающий мадридцев Криштиану Роналду может получить приз лучшему игроку сезона по версии ФИФА. Помимо португальца на эту премию номинирован форвард "Барселоны" Лионель Месси и Неймар, выступающий за "ПСЖ".

– Криштиану Роналду – лучший игрок своего поколения, он гораздо лучше остальных. Он доказал это стабильностью на протяжении карьеры, – приводит Football Espana слова Зидана. – Он способен делать результат в важных матчах.

Все его награды абсолютно заслужены. Он всегда старается показать, что он лучший. Он и является таким.

Мне задают один и тот же вопрос, когда Роналду не забивает. Само важное, что у него есть моменты. Вскоре он наберет форму. Он лучший бомбардир в Лиге чемпионов, на следующей неделе у него будут шансы в чемпионате.