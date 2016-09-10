Зинедин Зидан: "Криштиану Роналду бьет все рекорды"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил радость по поводу возвращения Криштиану Роналду в строй. Португалец провел первый матч в сезоне после травмы, забив в ворота "Осасуны" (5:2) гол.

– Мне очень приятно, что он вернулся на поле, – цитирует AS Зидана. – Сегодня он сыграл час. Посмотрим, сколько сможет отыграть в следующем матче. Мы не торопимся. Но у нас семь матчей в течение 21 дня. Надеюсь, Криштиану Роналду забьет много голов. Он бьет все рекорды и не остановится на этом.