21:47 10 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Криштиану Роналду бьет все рекорды"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил радость по поводу возвращения Криштиану Роналду в строй. Португалец провел первый матч в сезоне после травмы, забив в ворота "Осасуны" (5:2) гол.

– Мне очень приятно, что он вернулся на поле, – цитирует AS Зидана. – Сегодня он сыграл час. Посмотрим, сколько сможет отыграть в следующем матче. Мы не торопимся. Но у нас семь матчей в течение 21 дня. Надеюсь, Криштиану Роналду забьет много голов. Он бьет все рекорды и не остановится на этом.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Yarosha

to Flamenco Кря-кря-кря.

22:34 10 сентября

Flamenco

Зинедин! Ты должен понимать, что его лучшие годы позади!

22:13 10 сентября

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