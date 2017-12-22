15:48 22 декабря | Футбол — Испания

Зинедин Зидан: "Коридор почета" от "Барселоны" не волнует ни меня, ни игроков"

1

Главный тренер "Реала"  Зинедин Зидан сказал, что матч 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" важен для его команды не только сам по себе, но и с точки зрения турнирного положения. Перед класико "королевский клуб" занимает четвертое место (31 очко после 15 игр), оставая от каталонцев на 11 баллов (после 16 игр).

 
2008 год. Чемпионский коридор для игроков &quot;Реала&quot;.Ты меня уважаешь? "Барса" не будет поздравлять "Реал"

- Игроки готовы. Мы всегда готовы к матчам такого типа, - цитирует Football Espana Зидана. - Все думают об этом матчей. Он очень важен, так что мы должны продолжать работать - в субботу будет очередная игра, очередные три очка, которые мы можем взять. Эта игра важна и в контексте чемпионата. Мы больше проигрывали, поэтому немного отстаем.

Что сделает "Барселона". для меня не важно. "Коридор почета" не волнует ни меня, ни игроков. На сегодняшний день это самая важная игра в сезоне. Победить в класико всегда приятно.

"Барселона" - сильный соперник. Это можно видеть, если взглянуть в турнирную таблицу, но мы уверены, что можем обыграть их. Как и всегда.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится завтра, 23 декабря. Начало игры - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Почему "Барса" может проиграть "Реалу"? // Что может помешать "Реалу" победить "Барсу"?

Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты Winline на матч "Реал" – "Барселона" здесь.

результаты опроса
12676 чел.
Кто победит в класико "Реал" - "Барселона"?
"Реал"
39.3%
"Барселона"
45.7%
Будет ничья
15.0%
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Flamenco

Тухлыми сливами запахла!

03:00