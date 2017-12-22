Зинедин Зидан: "Коридор почета" от "Барселоны" не волнует ни меня, ни игроков"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сказал, что матч 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" важен для его команды не только сам по себе, но и с точки зрения турнирного положения. Перед класико "королевский клуб" занимает четвертое место (31 очко после 15 игр), оставая от каталонцев на 11 баллов (после 16 игр).

- Игроки готовы. Мы всегда готовы к матчам такого типа, - цитирует Football Espana Зидана. - Все думают об этом матчей. Он очень важен, так что мы должны продолжать работать - в субботу будет очередная игра, очередные три очка, которые мы можем взять. Эта игра важна и в контексте чемпионата. Мы больше проигрывали, поэтому немного отстаем.

Что сделает "Барселона". для меня не важно. "Коридор почета" не волнует ни меня, ни игроков. На сегодняшний день это самая важная игра в сезоне. Победить в класико всегда приятно.

"Барселона" - сильный соперник. Это можно видеть, если взглянуть в турнирную таблицу, но мы уверены, что можем обыграть их. Как и всегда.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится завтра, 23 декабря. Начало игры - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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