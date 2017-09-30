Зинедин Зидан: "Контракт Криштиану Роналду? Я не собираюсь в это вмешиваться"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил уверенность в том, что нападающий Криштиану Роналду чувствует себя комфортно в клубе. Ранее сообщалось, что португалец грозится покинуть мадридцев, если с ним не продлят контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым игроком в мире и будет зарабатывать 30-40 миллионов евро в год.

– Думаю, с ним все в порядке, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Первое, что его интересует – то игра и голы. Я не собираюсь вмешиваться в переговоры между клубом и футболистом, но я не думаю, что у сторон есть какие-то проблемы.