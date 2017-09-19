Зинедин Зидан: "Конфликт Неймара и Кавани? В "Реале" определено, кто бьет пенальти"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил радость в связи с возвращением после дисквалификации нападающего Криштиану Роналду. Специалист также не стал отвечать на вопрос о конфликте форвардов "ПСЖ" Эдинсона Кавани и Неймара. Уругваец не дал бразильцу пробить пенальти в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0), после чего игроки чуть не подрались в раздевалке.

– Мы рады возвращению Криштиану Роналду, и я надеюсь, что подобное случилось в последний раз, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Его статистика настолько впечатляет, что кажется, будто потолок достигнут. Однако он настолько амбициозный, что я не удивлюсь его новым рекордам.

Кавани и Неймар? Мы знаем, кто в нашей команде будет исполнять пенальти и штрафные.