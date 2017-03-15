Зинедин Зидан: "Когда я был игроком, говорил себе, что никогда не буду тренером"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что в игроцкие годы даже не собирался становиться тренером. Также он отметил, что не ожидал успешно стартовать в мадридском клубе.

- Очевидно, я хотел быть успешным, когда возглавил "Реал", - цитирует пресс-служба ФИФА Зидана. - В таком клубе тренер обязан делать все, что в его силах, чтобы добиться успеха, поэтому требования ко мне были очень высокими с самого первого дня. Тем не менее я понимаю, что победа в Лиге чемпионов в первом же сезоне была экстраординарной, поэтому сейчас хочется повторить тот успех, а также выиграть чемпионский титул в Испании. Останавливаться нельзя. Трофеи очень быстро становятся прошлым, поэтому тренер всегда должен думать о следующем кубке.

- Вы представляли себе, что будете столь же успешны как тренер, когда повесили свои бутсы на гвоздь?

- Нет, потому что, когда я был игроком, всегда говорил себе, что никогда не буду тренером. После завершения карьеры все изменилось, и хотя я всегда был вовлечен в футбол и оставался рядом с "Реалом", но мне хотелось выйти на поле. И так начался процесс становления тренера. Теперь это моя любимая работа.