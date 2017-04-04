Зинедин Зидан: "Кейлор Навас - главный вратарь "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 30-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" вновь выразил поддержку вратарю команды Кейлору Навасу. Ранее сообщалось, что из-за регулярных ошибок костариканца в составе "Королевского клуба" в текущем сезоне руководство команды приняло решение предстоящим летом приобрести нового стража ворот.

– Кейлор – главный вратарь "Реала", – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Если он не играет, то не из-за отсутствия доверия, просто я хочу предоставлять игровое время и Касилье. Все просто. Сыграет ли Навас завтра? Увидите.