Зинедин Зидан: "Как встречу Бензема? С улыбкой"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ничьей с "Валенсией" (2:2) в рамках 2-го тура чемпионата Испании отметил, что его команда заслуживала большего. По мнению француза, для победы мадридцам не хватило реализации.

- Не могу быть доволен результатом, - приводит Marca слова Зидана. - Мы выглядели отлично и заслужили большего. Впрочем, нельзя все время побеждать. Горжусь своими игроками, это главное. Не хватило реализации. Было 7-8 голевых моментов, но мы не забивали. В следующей игре против "Леванте" исправимся. Это будет матч перед домашними трибунами после перерыва на игры сборных. Нам свистели? Болельщики помогали нам. Они могут выражать эмоции как захотят. Как встречу Карима Бензема, который упустил кучу шансов? С улыбкой. Нужно продолжать работать. Самое сложное - иметь голевой момент. Марко Асенсио, забивший дважды, очень хорош, но все же давайте отмечать работу команды в целом.

Яркая реакция Зидана на промах Бензема в концовке матча с "Валенсией". Видео//

Трансляция матча "Реал" - "Валенсия"