Зинедин Зидан: "Как они могли дисквалифицировать Роналду на 5 матчей?"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал дисквалификацию Криштиану Роналду за толчок судьи в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1) чрезмерным наказанием. Специалист отметил, что нападающий огорчен таким решением, поскольку хочет играть.
– Я разочарован, но не стану говорить о судействе, – сказал Зидан. – Это неправильно. Нас всех это расстраивает. Что бы Роналду ни сделал, пятиматчевая дисквалификация – это слишком.
Когда смотришь повтор, думаешь: как за это можно дать пять матчей? Меня огорчило это наказание. Надеюсь, комитет изучит ситуацию. Не хочу говорить о судьях, потому что им сложно и они могут ошибаться. Но я смотрю повторы, и за это пять матчей….
Что касается Суареса (уругвайский форвард "Барселоны" заработал пенальти в ворота "Реала", симулировав нарушение правил. – Прим. "СЭ"), я не вмешиваюсь. Говоря о Роналду, он тоже расстроен. Он хочет играть, когда не выходит на поле, он несчастен.
Напомним, второй матч за Суперкубок Испании состоится в ночь с 16 на 17 августа. Начало игры – в 00.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
За что наказан Роналду? // Роналду: выход на замену, гол и удаление
От "Барселоны" осталось одно название
katuar
Реалу, ПСЖ, Зениту, Кристине и т.п. давно надо написать отдельные, от других, правила, они их уже давно оплатили...
15:46
PitersS
Не приведи господи так толкнуть полицейского-лет 5 дадут, если жив останешься..
15:45
Slim Taller
По испанским футбольным законам.если игрок получает дисквалификацию от одного до четырёх матчей,то она распространяется только на матчи того турнира,где игрок её заработал.Поэтому,Роналду дали пять:) Здесь есть один нюанс.За толчок арбитра наказание от 4 до 12 матчей.Роналду дали минимум,а ещё один матч за удаление.Если сумеют доказать.что удаление придуманное,то останется матчей 4. А они уже не будут распространяться на чемпионат.
15:39