Зинедин Зидан: "Как они могли дисквалифицировать Роналду на 5 матчей?"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал дисквалификацию Криштиану Роналду за толчок судьи в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1) чрезмерным наказанием. Специалист отметил, что нападающий огорчен таким решением, поскольку хочет играть.

– Я разочарован, но не стану говорить о судействе, – сказал Зидан. – Это неправильно. Нас всех это расстраивает. Что бы Роналду ни сделал, пятиматчевая дисквалификация – это слишком.

Когда смотришь повтор, думаешь: как за это можно дать пять матчей? Меня огорчило это наказание. Надеюсь, комитет изучит ситуацию. Не хочу говорить о судьях, потому что им сложно и они могут ошибаться. Но я смотрю повторы, и за это пять матчей….

Что касается Суареса (уругвайский форвард "Барселоны" заработал пенальти в ворота "Реала", симулировав нарушение правил. – Прим. "СЭ"), я не вмешиваюсь. Говоря о Роналду, он тоже расстроен. Он хочет играть, когда не выходит на поле, он несчастен.

Напомним, второй матч за Суперкубок Испании состоится в ночь с 16 на 17 августа. Начало игры – в 00.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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