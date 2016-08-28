04:59 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Хамес остается в "Реале"

0
0
0

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Сельтой" (2:1) в матче 2-го тура чемпионата Испании отметил, что мадридцам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы выиграть. Зидан подчеркнул, что Хамес Родригес провел отличный матч и останется в клубе в это трансферное окно.

 - Хамес отлично сыграл, оживил матч, - цитирует Marca Зидана. - Он остается в команде. "Сельта" - очень хорошая команда, играя не в полную силу у них практически невозможно выиграть. Рад, что мы набрали три очка.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ