Зинедин Зидан: "Хамес остается в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Сельтой" (2:1) в матче 2-го тура чемпионата Испании отметил, что мадридцам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы выиграть. Зидан подчеркнул, что Хамес Родригес провел отличный матч и останется в клубе в это трансферное окно.

- Хамес отлично сыграл, оживил матч, - цитирует Marca Зидана. - Он остается в команде. "Сельта" - очень хорошая команда, играя не в полную силу у них практически невозможно выиграть. Рад, что мы набрали три очка.