14:42 | Футбол — Испания

Зинедин Зидан: "Если бы я остался тренировать "Реал", ему было бы очень сложно успешно провести следующий сезон"

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Зинедин Зидан, который сегодня объявил о своем уходе с поста главного тренера "Реала", объяснил свое решение тем, что команда начала останавливаться в развитии и ей понадобился новый импульс. 

- Все проще, чем кажется - есть моменты, когда все идет по-твоему, а есть такие, когда лучше остановиться, зная, как это сделать, - заявил Зидан. - Я делаю это во благо команде. Если бы я остался тренировать "Реал", ему было бы очень сложно успешно провести следующий сезон. Это было видно уже в этом чемпионате, в котором было много сложностей, мне их не забыть. Поэтому я хотел бы завершить свой период в Мадриде на победной ноте.

Зидан тренировал "Реал" с 2016 года. Вместе с командой француз выиграл три роызгрыша Лиги чемпионов подряд.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Subulcus

Денег на ЛЧ просто нет... Зидан правильно делает... Видно было что в этом году Реал тащили как могли .. дальше такого не будет...

15:17

Одержимый

Всё правильно решил, большего для клуба наверно и не сделает, а его рекорд в ЛЧ (3 победы подряд) вряд ли кто-то в ближайшем будущем повторит! Всё что мог выиграть, мотивировать команду больше не получается, денег заработал, достиг многого и как игрок и ка тренер, можно смело на отдых!

15:17

LVA1

Субхинский, еще один клоун.

15:09

Субхинский

Конечно. Судьи не рискнут уже так открыто помогать. А игры у Реала для честной победы нет.

15:04

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