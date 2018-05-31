Зинедин Зидан: "Если бы я остался тренировать "Реал", ему было бы очень сложно успешно провести следующий сезон"

Зинедин Зидан, который сегодня объявил о своем уходе с поста главного тренера "Реала", объяснил свое решение тем, что команда начала останавливаться в развитии и ей понадобился новый импульс.

- Все проще, чем кажется - есть моменты, когда все идет по-твоему, а есть такие, когда лучше остановиться, зная, как это сделать, - заявил Зидан. - Я делаю это во благо команде. Если бы я остался тренировать "Реал", ему было бы очень сложно успешно провести следующий сезон. Это было видно уже в этом чемпионате, в котором было много сложностей, мне их не забыть. Поэтому я хотел бы завершить свой период в Мадриде на победной ноте.

Зидан тренировал "Реал" с 2016 года. Вместе с командой француз выиграл три роызгрыша Лиги чемпионов подряд.