Зинедин Зидан: "Энергия Криштиану Роналду заражает всех вокруг"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан похвалил нападающего Криштиану Роналду после победы над "Бетисом" (6:1) в чемпионате Испании. По мнению наставника, португалец своей энергией заряжает партнеров по команде.

– Я не вижу, чтобы Криштиану Роналду сильно волновался, – цитирует AS Зидана. – Он всегда хочет забивать, и это нормально. Но самое главное – он идеально встраивается в игру команды и передает позитивную энергию команде. Конечно, я хочу, чтобы он забивал, поэтому очень рад его голу. Мы знаем его роль в команде. Его энергия заражает всех вокруг. Трудные времена случаются у всех. Но команда на них здорово отреагировала.