Зинедин Зидан: "Доволен тем, как прошла игра с "Депортиво", но не удалением Рамоса"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после разгромной победы над "Депортиво" в матче 1-го тура чемпионата Испании (3:0) отметил, что доволен игрой, но не удалением Серхио Рамоса​. Также он признался, что надеется сохранить нынешних игроков в команде.

– Гол Каземиру? Забивать мячи – это не его основная работа, но я рад за него, – цитирует Football Espana Зидана. – Я доволен тем, как игра прошла, но не тем, что произошло с Рамосом. Я не знаю, была ли там игра локтем или нет, мне еще нужно увидеть пару повторов, поэтому не буду об этом говорить, тем более все уже произошло. Я момент не видел, судья увидел фол, вот и все. "Реал" потерял игрока, поэтому я и недоволен. В целом же мы рады победе, так как играть против "Депортиво" на выезде нелегко, это команда, которая может вызвать проблемы, и у них были моменты.

Никто из игроков не просил уйти из клуба, я хочу сохранить этот состав таким, как он есть, и надеюсь, что никаких изменений не будет. Однако до 31 года все может случиться.

Трансляция матча "Депортиво" - "Реал"