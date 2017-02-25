Зинедин Зидан: "Для всех команд "Реал" - соперник года"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что ничего страшного в поражении от "Валенсии" (1:2) в последнем матче чемпионата Испании не видит. По его словам, все соперники на мадридцев настраиваются по-особому.

– Мы знаем, что должны делать, в чем должны прибавлять, – цитирует AS Зидана. – Для всех остальных команд "Реал" – противник года. Мы анализируем игру соперников, но на матч с нами они выходят совсем другими. У противников "Реала" огромная мотивация, и мы должны это учитывать. Оппоненты всегда стараются осложнить нам жизнь. У нас было мало времени на подготовку к "Валенсии", но нужно принимать вещи такими, какие они есть.