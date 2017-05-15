Зинедин Зидан: "Для чемпионства "Реалу" нужно провести два матча в том же духе"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 37-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:1) отметил, что команда отлично провела второй тайм этого поединка. По его словам, для завоевания чемпионского титула "бланкос" нужно сыграть так же в еще двух поединках. "Реал" и "Барселона" лидируют в турнирной таблице с одинаковым количеством очков, но у мадридцев на один матч меньше.

- Выиграть чемпоинство тяжело, но мы с каждым днем приближаемся к нему, - приводит Marca слова Зидана. - Для победы нужно провести еще два матча в том же духе. Мы хорошо начали эту встречу, но заставили Кейлора Наваса поработать. Замены добавили баланса "Реалу", и мы отлично провели вторую половину.