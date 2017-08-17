Зинедин Зидан: "Был поражен голом Асенсио, как и все, кто любит футбол"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что был поражен голом Марко Асенсио​ в начале ответного матча за Суперкубок Испании против "Барселоны". Испанец на 4-й минуте встречи поразил ворота соперника дальним ударом, примерно с 30 метров.

- Не только Асенсио, а все сыграли прекрасно, - цитирует пресс-служба клуба Зидана. - Мне очень нравится то, что происходит. Я был рад, когда Марко забил такой гол, потому что мне нравится футбол. Был поражен, когда увидел этот гол, как и все люди, которые любят футбол.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"