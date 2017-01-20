Зинедин Зидан: "Безголевая серия Роналду? Не вижу повода для переживаний"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказал мнение о том, что безголевая серия нападающего Криштиану Роналду, достигшая трех матчей, не имеет поводов для серьезных опасений. По словам специалиста, португалец остается для него игроком, который в любой момент может изменить ситуацию на поле.

– Криштиану по-прежнему хорош, – приводит AP слова Зидана. – Да, у него было несколько не самых удачных матчей, но это не является поводом для каких-то серьезных переживаний. Португалец всегда остается для меня игроком, который в любой момент может изменить ситуацию на поле. Мы проиграли несколько встреч, но паниковать не стоит. Возможно, два этих поражения мы потерпели в нужный момент. Теперь мы должны постараться как можно скорее вновь обрести уверенность в себе и начать новую удачную серию.