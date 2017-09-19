Зинедин Зидан: "Бэйла освистывают? В "Реале" всех освистывали"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в очередной раз выразил поддержку нападающему команды Гарету Бэйлу. Валлиец в последнее время подвергался серьезной критике со стороны болельщиков мадридцев.

– Очевидно, что при свободном пространстве Бэйл может нанести вред любому сопернику, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Но Гарет хорош и в ограниченном пространстве, поскольку высоко оснащен с технической точки зрения. Нам нужно набраться терпения в вопросе его формы, ведь мы хорошо знаем его высокий уровень. Со временем мы увидим лучшего Бэйла. Его освистывают? Здесь (в "Реале") всех освистывали.