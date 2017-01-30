14:24 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Бэйл занимается на поле, но мы не должны торопить его"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что нападающий Гарет Бэйл уже приступил к занятиям на поле. Ранее форвард перенес операцию на голеностопе. Сообщалось, что он вернется в общую группу в марте.

- Рассчитываем, что Модрич вернется на следующей неделе. Мы узнаем о его самочувствии во вторник, - приводит Sky Sports слова Зидана. - Это касается и Хамеса Родригеса. Если говорить о Бэйле, то ему понадобится еще какое-то время. Он приступил к работе на поле - это хороший знак. Но мы не должны торопить его.

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Материалы REN-TV

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