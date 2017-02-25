Зинедин Зидан: "Бэйл восстановился на 100 процентов"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии игры 24-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" сообщил, что нападающий Гарет Бэйл окончательно вернулся в строй. Также специалист не стал отвечать на вопрос о предпочтительном результате матча "Атлетико" - "Барселона".

- Бэйл готов на 100 процентов, - цитирует клубная пресс-служба Зидана. - С физической точки зрения он полностью восстановился. Мы лишь можем контролировать то, что будет происходить в нашей игре против "Вильярреала". Контролировать ход событий в матче "Атлетико" - "Барселона" я не могу.