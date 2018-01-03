Зинедин Зидан: "Бензема получил травму во время отпуска? Нет. Я доверяю ему"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что нападающий Карим Бензема получил травму бедра во время матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:3). Французский футболист выбыл из строя на 2-3 недели. Испанские СМИ предполагают, что форвард получил повреждение не по ходу последней встречи 2017 года, а во время зимнего отпуска.

– Карим получил травму в класико, – цитирует Marca Зидана. – Я читал, что у него были проблемы еще до этой игры, но это не так. Полностью доверяю Бензема и другим своим футболистам. Карим получил травму во время игры, а не до или после нее. Во время отпуска травму до конца залечить не удалось. Изначально мы не беспокоились по этому поводу, но позже поняли, что повреждение носит более серьезный характер. Это неприятный момент для нас.