20:50 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Бензема достоин возвращения в сборную Франции"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что форвард его команды Карим Бензема достоин вызова в сборную Франции. Напомним, нападающий был исключен из национальной команды после скандала с его участием в шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна.

– Карим хочет вернуться в сборную Франции, – цитирует AFP Зидана. – Он делает все, чтобы это случилось. Его тренировки и игра говорят о том, что он достоин этого. Но я не тренирую сборную, уважаю его выбор. И это все же не значит, что Бензема в сборную больше не вернется.

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