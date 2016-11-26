Зинедин Зидан: "Бензема должен всегда сдавать экзамен в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что нападающий мадридской команды Карим Бензема должен постоянно доказывать свою состоятельность и право находиться в стартовом составе. По словам специалиста, критика со стороны экспертов и болельщиков будет всегда, однако каждый футболист должен быть сосредоточен на усердной работе.

– Бензема должен всегда сдавать экзамен в "Реале", – приводит Marca слова Зидана. – Все должны делать это, но он, возможно, больше остальных. Не знаю, как долго Карим выступает в чемпионате Испании и сколько голов он забил, но точно знаю, что любой игрок всегда должен доказывать свою состоятельность на поле и право на попадание в стартовый состав. Это его каждодневная задача. Ничего страшного в этом нет, и я говорю Кариму, что он должен продолжать играть. Все, что француз делает, он делает, в первую очередь, для команды. А критика будет всегда, здесь вряд ли что-то можно изменить.

В нынешнем сезоне в чемпионате Испании Бензема в 15 матчах забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.