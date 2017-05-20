Зидан заявил на матч с "Малагой" всех игроков "Реала" и своего сына

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 38-го тура чемпионата Испании против "Малаги". В список футболистов вошли даже травмированные Дани Карвахаль, Пепе и Гарет Бэйл. Кроме того, в заявке оказался капитан молодежной команды мадридцев Энцо Зидан.

Таким образом, в Андалусию "Реал" отправился полным составом, чтобы все члены команды могли отпраздновать завоевание чемпионского титула. "Королевский клуб" может впервые за 5 лет выиграть национальное первенство, если не уступит "Малаге".

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Яньес;

защитники – Карвахаль, Пепе, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Коэнтрау, Данилу;

полузащитники – Кроос, Хамес, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско, Э. Зидан;

нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Бэйл, Мариано, Мората.

Отметим, что матч "Малага" – "Реал" состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.