Зидан восхитился Мариинским театром

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в ходе своего визита в Санкт-Петербург посетил Мариинский театр. Рулевой мадридского клуба воспользовался паузой в чемпионате Испании, связанной с проведением отборочных матчей чемпионата мира-2018.
"Мариинский театр. Величественно!" - написал Зидан в своем "инстаграм".
Зидан с женой провел два дня в Санкт-Петербурге
Versus67
Включите ваше мнение в свои европейские учебники- учите детей своих по ним...о я пишу по русски ))) и вы не понимаете?
00:51
Versus67
Нам побоку ваше мнение.
00:44