Зидан восхитился Мариинским театром

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в ходе своего визита в Санкт-Петербург посетил Мариинский театр. Рулевой мадридского клуба воспользовался паузой в чемпионате Испании, связанной с проведением отборочных матчей чемпионата мира-2018.

"Мариинский театр. Величественно!" - написал Зидан в своем "инстаграм".

Зидан с женой провел два дня в Санкт-Петербурге



