23:59 9 октября | ФУТБОЛ — Испания

Зидан восхитился Мариинским театром

0
0
0
2

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в ходе своего визита в Санкт-Петербург посетил Мариинский театр. Рулевой мадридского клуба воспользовался паузой в чемпионате Испании, связанной с проведением отборочных матчей чемпионата мира-2018.

"Мариинский театр. Величественно!" - написал Зидан в своем "инстаграм".

Зидан с женой провел два дня в Санкт-Петербурге

 

Théâtre Mariinsky. Sublime !!! ZZ.

Фото опубликовано zidane (@zidane) Окт 9 2016 в 12:16 PDT

 

Deux jours Magnifiques à Saint Petersburg 😊🇷🇺 ZZ.

Фото опубликовано zidane (@zidane) Окт 9 2016 в 3:29 PDT


 

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Versus67

Включите ваше мнение в свои европейские учебники- учите детей своих по ним...о я пишу по русски ))) и вы не понимаете?

00:51

Versus67

Нам побоку ваше мнение.

00:44

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ