Зидан сообщил Пересу, что "Реалу" не нужен де Хеа

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на встрече с президентом клуба Флорентино Пересом отметил, что команда не нуждается в прибретении нового вратаря, информирует Marca. По словам наставника, Кейлор Навас достаточно сильный голкипер и отлично справляется со своими обязанностями. Ранее появилась информация, что игроки "Королевского клуба" также попросили Переса не продавать Наваса. Напомним, что "Реал" намерен купить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Сделка может состояться уже на этой неделе.